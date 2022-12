Futuro Osimhen, il Napoli pronto a sorprendere tutti: “Succederà in estate”

Mentre il Napoli di Luciano Spalletti sta continuando la preparazione in vista dell’imminente big match contro l’Inter del 4 gennaio, forse già per certi versi decisivo, la società azzurra si sta occupando dei rinnovi contrattuali.

La sessione invernale del calciomercato si aprirà tra pochi giorni e la società azzurra sembra avere le idee chiarissime sia sugli acquisti da fare che sui giocatori da blindare.

NAPLES, ITALY -Victor Osimhen of SSC Napoli(Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Rinnovo Osimhen, l’idea del Napoli

Uno su tutti è sicuramente Victor Osimhen: il bomber nigeriano non ha mai nascosto di trovarsi bene a Napoli e di amare follemente la città. Ma ciò non basta per placare le offerte di molti club esteri per il 9 azzurro.

A tal proposito, a Sky Sport, è intervenuto il giornalista Massimo Ugolini che ha parlato così della situazione Osimhen:

“Osimhen non ha mai nascosto di trovarsi bene a Napoli, vuole vincere lo scudetto qui, vuole portare il Napoli ancora in alto. Questa per lui è una stagione importante, quella della maturità“.

Sul rinnovo ecco le dichiarazioni del giornalista:

“C’è una clausola che blinda in qualche modo il calciatore, o meglio, ci potrebbe essere qualora il Napoli proponesse un rinnovo con adeguamento, ma stiamo parlando di giugno, della prossima estate. Non è un’opzione da scartare, ma in questo momento non ci sono sirene che tengono, è fortissima la volontà di Osimhen di continuare la corsa scudetto a Napoli”.

I tifosi azzurri possono dormire sonni tranquilli, nonostante il contratto del nigeriano scada nel 2025 tutto lascia intendere che vedremo Osimhen in maglia azzurra per molto tempo.

MICHELE D’ERRICO