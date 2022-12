Jorginho torna al Napoli? L’agente svela tutto

Jorginho vuole tornare al Napoli? La notizia è stata lanciata questa mattina da “La Repubblica” e ha fatto subito breccia nel cuore dei tifosi azzurri che vorrebbero rivedere l’italo-brasiliano in maglia azzurra.

Ha il contratto in scadenza a giugno 2023 con il Chelsea e non ha ancora rinnovato. Per il Napoli potrebbe essere un colpo a parametro zero di tutto rispetto per migliorare la rosa ma la questione da risolvere è legata all’ingaggio del centrocampista.

Jorginho Napoli (Getty Images)

Napoli, torna jorginho? l’agente: “nessun contatto”

ll suo agente, Joao Santos, ai microfoni di TMW, ha spiegato che non c’è stato alcun contatto con il Napoli per il ritorno di Jorginho ma non ha chiuso definitivamente le porte.

“Jorginho ha il contratto in scadenza il 30 giugno e abbiamo una proposta di rinnovo: daremo priorità al Chelsea. Napoli ha rappresentato la nostra casa in Italia, Giuntoli lo apprezza molto, per noi è una piazza speciale. Se ci fosse un nuovo interesse saremmo felici, però al momento il Napoli non ha avuto contatti con noi”.