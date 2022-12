Un’altra amichevole al Maradona prima dell’Inter: si gioca il 30 dicembre

Il 4 gennaio si torna in campo: la Serie A dopo la lunga sosta per il Mondiale è pronta a ricominciare. Il Napoli giocherà la prima sfida del 2023 a San Siro nel big match contro l’Inter di Simone Inzaghi. L’obiettivo di Spalletti e della sua squadra è quello di continuare sulla falsa riga della prima parte di stagione, farsi trovare pronti fin da subito sarà fondamentale ed in merito a questo arriva la notizia di una nuova amichevole prima del termine della fine del 2022: il Napoli scenderà nuovamente in campo prima dell’inizio della Serie A il 30 dicembre.

Napoli-juve stabia al maradona

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de La Repubblica, il Napoli disputerà un’altra gara amichevole, questa volta contro la Juve Stabia, squadra già affrontata il 24 agosto.

La sfida si disputerà nella mattinata di venerdì 30 dicembre allo stadio Diego Armando Maradona che sarà però a porte chiuse. Per Spalletti sarà fondamentale verificare le condizioni fisiche di Anguissa, Zielinski, Kim, Olivera e Lozano reduci dal Mondiale.

Clemente Grimaldi