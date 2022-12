Tifosi del Torino infuriati contro Singo: poco apprezzata la foto in maglia Napoli

Wilfried Singo, giocatore del Torino, si è reso protagonista di un episodio particolare. Il calciatore infatti si è fatto immortalare sui social con la maglia del Napoli della passata stagione in versione Halloween. L’ivoriano classe 2000 a causa di questa foto ha mandato i suoi tifosi su tutte le furie ma nello stesso tempo ha fatto sognare i tifosi del Napoli per un suo approdo come vice Di Lorenzo.

(Photo by Mario Carlini / Iguana Press/Getty Images)

Napoli-singo: le possibilità

Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport l’esterno ivoriano è da sempre nei radar delle squadre top del campionato italiano e non solo. Singo è uno dei migliori interpreti del suo ruolo grazie al suo bagaglio tecnico ma anche alla sua carta d’identità, è un classe 2000. Il Napoli però difficilmente intavolerà una trattativa per Singo in questa sessione di mercato visto lo scambio con la Sampdoria per Bereszynski, che coinvolge anche il prestito di Zanoli e il ritorno di Contini, in dirittura d’arrivo. Un suo approdo a Napoli appare dunque improbabile, almeno per ora. A Cristiano Giuntoli piace e inoltre il suo contratto scadrà nel 2024. In questo momento quindi la foto con la maglia del Napoli non assume alcun significato, in futuro chissà.

Clemente Grimaldi