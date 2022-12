Messi o Cristiano Ronaldo? L’idolo da bambino di Kvaratskhelia era un altro

Durante l’intervista rilasciata a Dazn, Khvicha Kvaratskhelia ha parlato anche della scelta sul numero di maglia, del paragone tra Messi e Ronaldo e chi fosse il suo idolo da bambino. Di seguito le sue parole sul dualismo più iconico degli ultimi anni.

cristiano ronaldo o messi?

“Ronaldo o Messi? Il 77 non ha nessuna connessione diretta, il 7 è il mio numero preferito, oltre ad essere il numero di Cristiano, per questo ho scelto il 77. Per quanto riguarda il dualismo tra Ronaldo e Messi ho sempre detto che è molto difficile il confronto tra loro, apprezzo molto il portoghese perché avere un avversario come Messi per così tanto tempo è molto complesso. L’argentino è un calciatore fantastico ed è un piacere vederlo giocare ma il mio idolo è Cristiano Ronaldo”.

(Photo by Clive Brunskill/Getty Images)

il primo idolo di kvaratskhelia

“Mio padre era un calciatore e credo che l’amore per il calcio me l’abbia trasmesso lui, ci giocavo da sempre perché mi piaceva. Quando ero piccolo il mio giocatore preferito era Guti, lo guardavo sempre e ammiravo il suo modo di giocare, quando lo seguivo era già grande e infatti lasciò dopo poco il calcio”.

Clemente Grimaldi