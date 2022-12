Kvara rivela: “Lo pensavo ogni volta che vedevo giocare il Napoli!”

Khvicha Kvaratskhlia, arrivato a Napoli nel corso della scorsa sessione di mercato, ha già fatto innamorare tutti con le sue giocate. Nel corso di questa sosta ha parlato ai microfoni di Dazn raccontando anche alcuni retroscena riguardanti la trattativa che l’ha portato a Napoli e l’amore che prova nei confronti della città e dei napoletani.

KVARATSKHELIa: “volevo giocare a napoli”

“La trattativa con il Napoli è durata molto, circa due anni. Ero davvero contento che una squadra così grande fosse interessata a me, non vedevo l’ora di indossare la maglia azzurra. Non so se c’erano altre squadre interessate a me in quel periodo, sapevo qualcosa ma avendo ricevuto l’offerta del Napoli non ho pensato ad altro, volevo giocare qui. Quando vedevo giocare il Napoli pensavo che potevo adattarmi perfettamente a quel tipo di gioco, mi piaceva. Ora posso dire anch’io di essere un giocatore del Napoli”.

NAPLES, ITALY – OCTOBER 12: Khvicha Kvaratskhelia of SSC Napoli celebrates after scoring his team’s third goal during the UEFA Champions League group A match between SSC Napoli and AFC Ajax at Stadio Diego Armando Maradona on October 12, 2022 in Naples, Italy.

TIFOSI DEL NAPOLI INNAMORATI DI KVARA

“La città di Napoli è stupefacente per la sua bellezza ed i napoletani sono persone eccezionali. Qui la città vive d’amore per il calcio. Quando sei un giocatore è motivante quando tutta la città tifa per te e ti trasmette amore ogni giorno! Per me Napoli è amore. Non ho avuto modo di andare in giro per la città, per i calciatori qui è difficile dato che i tifosi sono innamorati di noi giocatori”

Clemente Grimaldi