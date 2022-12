Il Napoli prepara l’offerta per non perdere un titolare: aumento e rinnovo fino al 2028

Il Napoli è pronto a rinnovare il contratto di Kim Minjae che nella scorsa sessione estiva di mercato è stato strappato al Fenerbache e soffiato al Rennes, club che sembrava ad un passo dal coreano. Il difensore ha dimostrato sin da subito il suo valore e, come riportato dal Corriere del Mezzogiorno, il Napoli vorrebbe eliminare o almeno rivedere la clausola rescissoria presente nel suo contratto.

(Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Clausola rescissoria nel contratto di kim

Kim, arrivato a Napoli con grande scetticismo e col pesante compito di sostituire Kalidou Koulibaly, ha guadagnato sul campo l’amore dei suoi nuovi tifosi a suon di grandi prestazioni sia in campionato sia in Champions League. Per soffiarlo al Rennes il Napoli fu costretto ad inserire una clausola rescissoria inserita al momento della stipula del contratto di Kim. Come chiarito dal Napoli stesso, la clausola è valevole solo per l’estero e per i primi 15 giorni di luglio. Il valore iniziale della clausola è di 50 milioni di euro ma tale valore potrebbe anche aumentare secondo un meccanismo di bilanciamento del prezzo che si misura sulla ricchezza del club. Quindi più è ricco il club interessato a Kim e più dovrà sborsare. Il Napoli però, come evidenzia l’edizione del Corriere del Mezzogiorno, è pronto a discutere con gli agenti del calciatore un adeguamento dell’ingaggio, che attualmente è di 3.2 milioni lordi, e un prolungamento contrattuale fino al 2028.

Clemente Grimaldi