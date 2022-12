Calciomercato Napoli, Giuntoli segue due esterni: uno è un talento del Benfica!

Cristiano Giuntoli è molto attivo sul mercato e sul fronte rinnovi in questo periodo. Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport il DS del Napoli vorrebbe regalare a Luciano Spalletti degli esterni per migliorare il suo Napoli durante la prossima sessione estiva di calciomercato.

calciomercato napoli, obiettivo laurienté

Negli ultimi anni il Sassuolo è stato una fabbrica di talenti: Raspadori, Frattesi, Scamacca ma non solo. Quest’anno, causa anche l’infortunio di Domenico Berardi, l’allenatore del Sassuolo, Alessio Dionisi, si sta coccolando un nuovo talento arrivato durante la scorsa sessione di mercato estiva: Armand Laurienté.

L’esterno classe ’98 ha finora totalizzato 2 gol e 3 assist con la maglia del Sassuolo stupendo sin da subito i vari addetti ai lavori. Giuntoli è pronto a fare sul serio per battere la concorrenza e accaparrarsi il talento francese il cui piede preferito è il destro ma è capace di giocare sia da esterno sinistro sia da esterno destro.

calciomercato napoli: neres nel mirino

Secondo il Corriere dello Sport inoltre il Napoli è interessato anche ad un altro esterno il cui costo del cartellino si aggira intorno ai 40 milioni di euro, si tratta di David Neres. L’esterno mancino brasiliano è esploso nell’Ajax di Erik ten Hag e al momento è in forza al Benfica che sta trascinando anche in Champions League. Il classe ’97, che può giocare sia da esterno sinistro sia da esterno destro, in questa stagione ha realizzato 4 gol e 2 assist in campionato mentre in Champions League il suo bottino è di 2 reti.

Clemente Grimaldi