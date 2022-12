Non solo Samardzic: Napoli in pressing per un altro giocatore dell’Udinese!

Alla sfida di Serie A del 4 gennaio tra Inter e Napoli manca una settimana ma nel frattempo il duello tra le due società si terrà anche fuori dal terreno di gioco. Inter e Napoli hanno messo gli occhi su un difensore della Serie A che potrebbe essere un’occasione di mercato visto il contratto in scadenza nel 2024. Foto: Getty Images- Rodrigo Becao napoli-Udinese, contatti non solo per samardzic I contatti tra Napoli e Udinese sono sempre più continui, oltre Samardzic il Napoli ha messo gli occhi anche su un altro giocatore della squadra friulana: il difensore brasiliano Rodrigo Becao. Il giocatore brasiliano classe ’96 ha il contratto in scadenza nel 2024 e la famiglia Pozzo vorrebbe cederlo nella prossima sessione estiva di mercato per non lasciarlo partire a parametro zero. LEGGI ANCHE: Kvaratskhelia: "Quando sono arrivato al Napoli non me l'aspettavo", poi il commento su Spalletti Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport però anche l’Inter ha messo gli occhi sul difensore brasiliano che finora ha respinto le varie proposte contrattuali dell’Udinese per avere lui l’opportunità di scegliere il suo futuro. Il difensore brasiliano dell’Udinese a Napoli potrebbe andare a sostituire proprio un altro difensore brasiliano: Juan Jesus, il cui contratto scadrà al termine di questa stagione. Clemente Grimaldi SEGUICI ANCHE SU GOOGLE NEWS

