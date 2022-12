Si rafforza il legame tra Napoli e Argentina: l’ex club di Maradona apre una scuola calcio in città

Il legame tra Napoli e Argentina è sempre stato molto forte. Sicuramente Diego Armando Maradona è stato l’elemento cardine per legare in maniera indissolubile la città partenopea e il paese sudamericano.

I festeggiamenti nelle piazze napoletane in seguito alla vittoria del Mondiale dell’Argentina sono stati l’ennesimo episodio che ha visto queste due culture unirsi con tanta gioia.

Ma adesso questo legame potrebbe rafforzarsi ulteriormente: l’Argentinos Juniors, primo club di Maradona, ha deciso di aprire una scuola calcio a Poggiomarino, comune in provincia di Napoli.

Diego Armando Maradona (Photo credit should read CARLO HERMANN/AFP via Getty Images)

Scuola calcio Argentinos Juniors a Napoli, il comunicato

Di seguito il comunicato dell’Argentinos Juniors sull’apertura della scuola calcio a Napoli.

“Argentinos Juniors è lieta di annunciare l’apertura di una nuova scuola calcio. Il club più maradoniano del mondo sbarca in Europa nientemeno che a Napoli, la terra promessa del miglior giocatore della storia. L’Argentinos Juniors ha rafforzato due aree molto importanti negli ultimi anni: l’area del reclutamento e l’area della gestione internazionale. Mentre il reclutamento stava estendendo il suo modello di lavoro nel paese e nella regione, la gestione internazionale si è dedicata a generare nuove opportunità per il club in diverse parti del mondo.

Negli ultimi anni, il nostro club ha consolidato la sua posizione di punto di riferimento nell’attrarre talenti calcistici nel paese. Ora mira a importare lo stesso modello in tutte le parti del pianeta, per ampliare i nostri orizzonti.

Dalla recente apertura della scuola calcio a Napoli, il nostro management internazionale ha acquisito un tenore diverso e un profilo più alto. L’Argentinos Juniors è riconosciuto in tutto il mondo per l’enorme numero di calciatori di alto livello emersi dal suo settore giovanile, e Diego Armando Maradona ne è stata la massima espressione. Pertanto, siamo orgogliosi di annunciare il lavoro congiunto con la scuola calcio a Napoli. Ora potremo lavorare al reclutamento e alla formazione di giocatori di calcio nel luogo in cui il nostro figliol prodigo ha raggiunto il suo pieno potenziale. Molti dei principali club in Italia e nel mondo come Juventus, Milan, Manchester United o Barcellona hanno centri di allenamento in quel paese. Ora si è aggiunto il primo centro dell’Argentinos Juniors. In questo modo il nostro club cerca di esportare nel Vecchio Continente, principale centro del calcio mondiale, i sani valori educativi dello sport che fanno parte della nostra identità fin dalla sua fondazione. Una caratteristica che ci ha dato fama mondiale e che oggi ci permette di affermarci oltre i confini, tenendo alto il motto dell’Argentinos Juniors. Va anche notato che questa è la prima sede in Europa per un club argentino.



La scuola calcio di Napoli ha sede nel comune di Poggiomarino ed è sotto la responsabilità di César Cruz, un connazionale che vive lì da molti anni e gestisce progetti legati al calcio giovanile. Gli obiettivi non si limitano al reclutamento di giocatori, ma alla formazione completa degli atleti, supportando il lavoro di allenatori, educatori e reclutatori, oltre, naturalmente, alle scuole e alle accademie calcio che già esistono. La bandiera dell’Argentinos Juniors sventolerà alta nella Campania italiana poiché attraverso questo centro, vero concentrato di esperienze, verranno trasmessi i valori, la metodologia e la storia del Semillero del Mundo in un luogo maradoniano come La Paternal ma situato sul dall’altra parte dell’Oceano Atlantico”.