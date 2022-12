Altro che Napoli: un altro club di Serie A pensa a Zaniolo

Tra pochi giorni si entrerà nuovamente nel vivo del campionato di Serie A, che riapre le danze il 4 gennaio dopo i due lunghi mesi di stop per il Mondiale in Qatar. Insieme alle partite e alle sfide accese tra i club, a gennaio torna anche il calciomercato nella sua sessione invernale che andrà dal 2 al 31.

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis, che ha concluso diverse operazioni nella fase estiva e che ad oggi guida la classifica di Serie A, non dovrebbe subire numerosi stravolgimenti, ma nonostante ciò Giuntoli è a lavoro per individuare potenziali acquisti.

Zaniolo al Napoli? La situazione

Un nome che è stato accostato più volte alla maglia azzurra è quello di Nicolò Zaniolo. Il centrocampista della Roma classe ’99 ha il contratto in scadenza con il club giallorosso il 30 giugno 2024 ed è entrato nel mirino di diversi club di Serie A. Il calciatore, infatti, fatica in questo momento a trovare l’accordo per il rinnovo con il club della capitale e il suo futuro potrebbe concretizzarsi altrove.

FOTO: Getty Images, Zaniolo Roma

Futuro Zaniolo: non solo il Napoli su di lui

Il centrocampista giallorosso ha attirato l’attenzione di numerosi club, in Serie A e non solo. Su di lui, infatti, c’è l’interesse della Juventus, del Tottenham, dell’Arsenal ed in particolare del Milan, come confermato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

Il Milan di Stefano Pioli torna a pensare all’esterno offensivo della Roma per migliorare le proprie capacità in attacco. Un’idea già sbocciata nella primavera scorsa, che ad oggi sembra riaccendersi.