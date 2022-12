Napoli-Juventus, due settori sono sold out: aggiornamento sui biglietti venduti

Manca ormai poco più di una settimana al ritorno in campo della Serie A e del Napoli, con gli azzurri attesi in trasferta a Milano il prossimo 4 gennaio. Il popolo partenopeo è già in fremito per il rientro in competizioni ufficiali dei propri beniamini e, nel capoluogo campano, è già febbre da biglietto.

Seppur il Napoli riprenderà il proprio cammino in vetta alla Serie A il 4 gennaio, il ritorno degli azzurri al Maradona è invece previsto per il 13 del mese. Tutto ciò, unito al fatto che gli avversari dei partenopei saranno i nemici storici della Juventus, ha contribuito ad aumentare il desiderio dei tifosi di riempire le tribune dell’impianto di Fuorigrotta, facendo registrare numeri da record.

Napoli-juventus: sold out i primi due settori

L’iniziale vendita dei biglietti, datata ore 15 dello scorso 22 dicembre, è stata accompagnata dalla bizzarra scelta di tener chiusi i settori superiori delle curve e dei distinti, lasciando invece spazio ai posti più cari dello stadio. Ad un prezzo rispettivo di 150 e 100€, la Tribuna Posillipo e la Tribuna Nisida erano infatti gli unici settori superiori dell’impianto disponibili alla vendita.

Biglietti Napoli-Juventus

Stando a quanto è possibile constatare dal sito ufficiale di Ticketone, però, questi ultimi due sono andati sold out nel giro di 5 giorni, lasciando spazio all’ampia disponibilità delle curve inferiori e agli ultimi posti rimasti nei bassi distinti. Non si è invece a conoscenza dell’esatta data di apertura dei rimanenti settori, ma i dati lasciano presagire ad un tutto esaurito in quel del Maradona.

Mario Reccia