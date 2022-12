Retroscena Napoli, non solo Samardzic: in estate erano pronti 40 milioni per un altro giocatore dell’Udinese

L’edizione dello scorso calciomercato è stata molto movimentata per gli attaccanti di Serie A. Giovanni Simeone e Giacomo Raspadori si sono trasferiti entrambi al Napoli che era alla ricerca di attaccanti dopo la partenza di Dries Mertens e Andrea Petagna.

Mercato Napoli, Beto (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

Il Napoli era pronto a prendere Beto: le cifre

La Gazzetta dello Sport ha rivelato un clamoroso retroscena riguardante Beto, attaccante attualmente in forza all’Udinese. Secondo quanto riportato dalla rosea il Napoli era pronto ad offrire 40 milioni per l’attaccante portoghese classe 98′ qualora non si fosse chiusa la trattativa per Raspadori.

La famiglia Pozzo non era disposta a vendere il centravanti. Ad oggi il feeling tra Napoli e Udinese è rimasto intatto ma la possibilità che il bomber dei friulani venga riaccostato agli azzurri c’è e questa volta la richiesta da parte dell’Udinese potrebbe essere più alta.

Finora Beto ha realizzato 6 gol in 15 presenze in campionato ed è ritenuto molto importante nel progetto dei bianconeri, ma resta nei radar del Napoli che potrebbe trovarsi a dover sfidare diverse squadre per accaparrarsi il giocatore.

Leonardo Matano