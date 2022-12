Calciomercato Napoli: dopo Osimhen, Giuntoli punta un altro giocatore del Lille!

La ripresa della Serie A è ormai alle porte. Dopo la sosta forzata a causa Mondiali, il Napoli di Spalletti è pronto a riprendere la marcia in campionato e il primo avversario è l’Inter.

Chi non si è mai fermato durante la sosta per le Nazionali, è Cristiano Giuntoli, sempre alla ricerca di nuovi rinforzi per la rosa azzurra.

Dopo l’acquisto di Victor Osimhen nell’estate 2020, i rapporti lavorativi tra Napoli e Lille potrebbero riprendere. Questa volta il nome scritto sul taccuino del ds Cristiano Giuntoli è quello di Tiago Djalo. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, il centrale portoghese classe 2000 ed ex primavera del Milan è finito nel mirino del Napoli.

Mercato Napoli, Tiago Djalo (Photo by DENIS CHARLET/AFP via Getty Images)

Napoli interessato a Djalo, chi è il difensore del Lille

Il difensore centrale del Lille vanta già 2 gol in 14 presenze e gode di 190 cm di altezza e un’ottima velocità, finora non ci sono state offerte da parte della società partenopea ma il Napoli è tornato a bussare alla porta del Lille.

Ad oggi la rosa del Napoli è composta di 4 difensori centrali, ma dopo l’infortunio che ha tenuto Rrahmani fuori per diverso tempo potrebbe spingere Spalletti a dover avere bisogno di un quinto difensore centrale per aumentare le rotazioni viste anche le diverse competizioni nelle quali il Napoli sarà impegnato da gennaio in poi.

Leonardo Matano