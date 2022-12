Ceduto al Napoli in estate, l’ex allenatore rimpiange l’attaccante: “Per noi era insostituibile”

La prima parte stagionale del Napoli di Luciano Spalletti è stata sorprendente sotto ogni punto di vista. Gli azzurri, dati per spacciati a causa del mercato in prospettiva e alla perdita dei propri pilastri, hanno saputo imporsi sia in campionato che in Europa, dando prova di quanto il gruppo sia unito e di come siano stati mirati e funzionali gli acquisti di Cristiano Giuntoli.

Napoli Raspadori (Getty Images)

Fra essi appare ovviamente anche Giacomo Raspadori, arrivato a Napoli dal Sassuolo e dimostratosi vero e proprio jolly offensivo per il gioco azzurro. Schierato da trequartista, prima punta nonché esterno d’attacco, Raspadori ha collezionato ben 5 gol e 2 assist in 16 apparizioni complessive in azzurro, facendo brillare gli occhi di chi ha avuto il piacere di allenarlo in passato.

Raspadori elogiato dal suo ex allenatore, le parole di dionisi

Straripante in Champions ma con qualche difficoltà realizzativa in campionato, Raspadori ha avuto modo di esprimere il meglio di se nelle prime fasi stagionali con il Napoli, andando anche a segno 5 volte nelle recenti amichevoli di preparazione. Ai microfoni di “Il Terzo Uomo – Il Podcast“, l’attuale ottantuno azzurro ha ricevuto gli elogi anche del suo ex allenatore Alessio Dionisi.

Alessio Dionisi (Getty Images)

Di seguito quanto dichiarato:

Su Raspadori: “Raspadori per il Sassuolo è insostituibile. Per me era quasi del tutto inutile cercare un suo sostituto. Ci sarebbe stato il paragone fra i due ed il nuovo acquisto avrebbe inevitabilmente perso, vista la bravura e la duttilità di Jack“.

Mario Reccia