Lukic nel mirino del Napoli? Il Torino fissa il prezzo, la situazione

Saša Lukić è uno dei giocatori chiave del Torino di Ivan Juric. Il centrocampista polacco numero 10 dei granata, autore di 2 gol e 12 presenze in questo avvio di stagione, è da diverso tempo nel mirino di alcuni club di Serie A, tra cui spiccano Roma e Napoli.

La situazione in casa Toro non è però delle più semplici dal momento che la società, a causa dell’ammutinamento del polacco, si è vista costretta ad inizio estate a privarlo della fascia di capitano. Adesso Cairo e la dirigenza vogliono evitare un caso Belotti-bis e dunque spingono per cederlo già a gennaio.

FOTO: Getty – Sasa Lukic Torino

Lukic sul mercato? Il Torino fissa il prezzo

Come riportato da tuttomercatoweb.com, la società torinese avrebbe fissato il prezzo del cartellino a 12 milioni di euro. Cifra che però sarebbe considerata troppo alta dai club interessati. Il costo del calciatore potrebbe quindi ostacolare la sua cessione nel mercato di gennaio.

Qualora il Torino non riuscisse a piazzare in uscita Lukic a gennaio, lo perderebbe a zero nel mercato estivo in quanto il centrocampista è in scadenza e a quel punto diventerebbe un’occasione ghiotta per moltissime squadre.

Lorenzo Golino