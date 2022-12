Infortunio Inter, un difensore di Inzaghi a rischio per la sfida contro il Napoli

Mercoledì 4 gennaio riprenderà ufficialmente il campionato di Serie A, dopo la sosta forzata per la Coppa del Mondo. I ragazzi di Luciano Spalletti affronteranno subito un big match, scendendo in campo a Milano contro l‘Inter di Simone Inzaghi.

Una sfida fondamentale per gli azzurri per mantenere e consolidare il primo posto in classifica, e tenere a debita distanza il Milan di Stefano Pioli. Naturalmente anche per l’Inter la partita sarà decisiva per restare ancorati alla corsa scudetto.

FOTO: Getty Images, De Vrij

Infortunio in casa Inter: brutte notizie per Inzaghi

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’Inter rischia però di affrontare i partenopei senza uno dei pilastri della difesa: Stefan de Vrij. Il centrale olandese durante l’allenamento odierno ha subito un colpo alla caviglia che rischia di metterlo out in vista del match.

Nei prossimi giorni lo staff medico neroazzurro – come da prassi – svolgerà tutte le visite di controllo. Dunque in attesa del responso medico, momenti di apprensione per Inzaghi che dovrà correre ai ripari per sostituire de Vrij.

Lorenzo Golino