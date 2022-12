Home » calciomercato napoli » Mercato Napoli, cambia tutto per Ounahi: notizia dell’ultim’ora dalla Francia!

MERCATO NAPOLI – Azzedine Ounahi è il nome che piace a Cristiano Giuntoli per il Napoli del futuro. Il centrocampista marocchino, di proprietà dell’Angers, ha disputato un grandioso mondiale, tanto da catturare l’attenzione di diversi top club in giro per l’Europa.

Su di essi c’è anche la squadra azzurra, da tempo sul giocatore. Tuttavia, la sua esperienza in Qatar ha fatto lievitare e non di poco il prezzo del suo cartellino, aumentando anche il rischio d’asta a cui i partenopei non sembrano intenzionati a prendervi parte.

Ounahi-Napoli, novità dalla Francia: l’aggiornamento

Dalla Francia, intanto, arriva l’aggiornamento sulla situazione mercato relativa a Ounahi che, come detto, piace molto agli azzurri.

(Photo by Kirill KUDRYAVTSEV / AFP) (Photo by KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP via Getty Images)

Stando a quanto appreso da RMC Sport, i partenopei (insieme all’Inter) sono in corsa per il giocatore, così come il Barcellona, ma ad oggi la squadra meglio posizionata sembra essere l’Olympique Marsiglia.

Seconod l’emittente transalpina, già nelle prossime settimane formulerà una proposta da 20/25 milioni di euro per l’acquisto del suo cartellino all’Angers.