Delusione De Laurentiis: Cheddira ed i 50mila del San Nicola non bastano

Non è bastato il pubblico delle grandi occasioni al San Nicola, il Bari di Luigi De Laurentiis si è dovuto arrendere al Genoa di Alberto Gilardino nello scontro diretto per il terzo posto in classifica. La squadra pugliese era riuscita ad agguantare il pareggio con Cheddira a metà del primo tempo, risultato finale però di 1-2 in favore dei rossoblù grazie alla rete finale segnata da Gudmundsson.

Bari-Genoa 1-2: sorpasso grifone

Partita importantissima quella persa dal Bari, i ragazzi guidati da Mignani possono comunque continuare a sognare la promozione in Serie A nonostante la sconfitta con il Genoa. In gol Cheddira, attaccante marocchino che piace anche al Napoli, marcatura che però si è rivelata inutile ai fini del risultato. Puscas e Gudmundsson hanno regalato tre punti d’oro alla squadra di Gilardino che adesso è da sola al terzo posto in classifica a -3 dalla Reggina e -6 dal Frosinone capolista.

De Laurentiis sogna la promozione

Il campionato disputato finora dai baresi è comunque eccellente, i 30 punti totalizzati in 19 partite non sono affatto male considerando che il Bari è una squadra neopromossa in Serie B. Il cammino è ancora lungo ma la salvezza resta un sogno più che fattibile considerando soprattutto la classifica.