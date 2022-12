Napoli interessato a Cheddira? Risposta convinta dell’attaccante del Bari

Il Mondiale in Qatar si è concluso da quasi una settimana ormai, ma nella mente di tutti gli appassionati di calcio sono ancora ben presenti tutte le immagini della finale spettacolare tra Argentina e Francia.

La vera sorpresa di questa edizione, però, è stata sicuramente il Marocco. La squadra allenata da Regragui è stata la prima nazionale africana a raggiungere la semifinale di un Mondiale, sfiorando l’impresa anche con la Francia.

Tra i convocati per la spedizione qatariota era presente anche Walid Cheddira, attaccante del Bari e vera rivelazione dell’attuale campionato di Serie B.

Achraf Dari e Walid Cheddira (Photo by Justin Setterfield/Getty Images)

L’attaccante marocchino, chiamato per la prima volta in nazionale solo pochi mesi fa, ha trovato poco spazio in questo Mondiale: solo due presenze, zero gol e un’espulsione rimediata nei minuti di recupero contro il Portogallo nei quarti di finale.

Cheddira Napoli, parla il marocchino

Le sue ottime prestazioni in Serie B hanno però fatto attivare i radar di diversi club di Serie A, tra cui anche il Napoli. Intervistato da “La Repubblica”, Cheddira ha risposto così alla domanda sulle voci di mercato che lo vogliono in Serie A.

“Non ci penso. Non sento queste voci, non ne sapevo nulla. Abbiamo le idee chiare, cioè pensare solo al campo. Quello che sarà il futuro, si vedrà. Io qui a Bari sono felice“.

Alla domanda sulle maglie prestigiose portate dal Qatar, Cheddira ha citato anche un ex bandiera del Napoli: “Ho scambiato la maglietta con Rafael Leao, Ivan Perisic e Dries Mertens. Sono stati molto gentili e disponibili nei miei confronti”.