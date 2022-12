Viaggio con la fidanzata: dove Kvaratskhelia ha festeggiato il Natale (FOTO)

Giorni di relax in casa Napoli. Luciano Spalletti ha infatti concesso qualche giorno di riposo ai suoi calciatori, che potranno così passare le feste natalizie in famiglia. La ripresa degli allenamenti al Konami Training Center di Castel Volturno è infatti fissata per martedì 27 dicembre.

Come detto, alcuni calciatori hanno approfittato del periodo di feste per tornare a casa. Come Raspadori, tornato insieme alla fidanzata in Emilia. Altri giocatori hanno invece preferito mete più romantiche e suggestive.

Feste di Natale a Parigi, viaggio romantico per Kvaratskhelia e la fidanzata

È il caso di Khvicha Kvaratskhelia. Il georgiano, insieme alla sua bella fidanzata Nitsa, ha infatti scelto di passare il Natale a Parigi. Sui profili Instagram della coppia si possono apprezzare alcune foto scattate in giro per la capitale francese.

In particolare Kvara si è fatto immortalare all’esterno del Louvre, uno dei musei più famosi al mondo. Sicuramente un Natale romantico per Kvaratskhelia e Nitsa, che hanno scelto una delle più belle capitale europee per passare le festività natalizie.

ECCO LA FOTO DI KVARA AL LOUVRE