“Napoli straordinario”: l’allenatore della big di Serie A fa i complimenti agli azzurri

Ormai manca davvero poco, la ripresa della Serie A è sempre più vicina. Il 4 gennaio 2023 è dietro l’angolo e i tifosi italiani non aspettano altro.

Il campionato inaugurerà il nuovo anno solare con un big match: a San Siro andrà in scena la sfida tra il Napoli capolista e l’Inter di Simone Inzaghi.

Proprio l’allenatore dei nerazzurri ha parlato della rincorsa scudetto e delle possibilità di vittoria della sua Inter, attualmente a -11 dal Napoli.

Simone Inzaghi (Photo by FILIPPO MONTEFORTE/AFP via Getty Images)

Intervista Inzaghi, si accende la sfida tra Inter e Napoli

Simone Inzaghi ha concesso un’intervista ai microfoni di Sportmediaset che andrà in onda il prossimo 29 dicembre. Di seguito le anticipazioni: il tecnico nerazzurro accende la sfida con il Napoli.

“Se credo alla rimonta scudetto? Assolutamente sì. Il campionato è una novità per tutti con questa pausa lunghissima”.

Inzaghi elogia il Napoli e il suo campionato: “Il Napoli ha fatto finora qualcosa di straordinario, che ha amplificato gli errori delle altre squadre, a partire dall’Inter. Chiaramente l’anno scorso la classifica era più ravvicinata, eravamo tutte nel giro di tre punti”.

“Adesso il distacco si è ampliato, il Napoli ha fatto qualcosa che non ha fatto nessuno in Europa. Vanno fatti i complimenti, noi sappiamo come le altre che quello che abbiamo fatto finora non basta”.