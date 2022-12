Zanoli-Bereszynski, definito lo scambio: la formula dell’accordo tra Napoli e Sampdoria

Si continua a lavorare in casa Napoli in vista della ripresa del campionato. Gli uomini di Luciano Spalletti riprenderanno la preparazione martedì 27 dicembre, ma intanto la società continua la sua opera di rafforzamento della rosa anche durante le festività natalizie.

L’operazione più vicina alla conclusione è quella che vede lo scambio tra gli azzurri e la Sampdoria che vedrà protagonisti due terzini: Alessandro Zanoli e Bartosz Bereszynski. Stesso ruolo, ma esperienza completamente differente. Zanoli ha giocato poco in questa prima parte di stagione ed è alla ricerca di spazio per mettersi in mostra. Per Bereszynski, che a luglio ha compiuto 30 anni, è forse l’ultimo occasione per accasarsi in una grande.

FOTO: Getty – Bereszynski Sampdoria

Scambio tra Zanoli e Bereszynski, la formula dell’affare tra Napoli e Sampdoria

Un affare che conviene a tutti. In queste ore si stanno anche definendo i dettagli dell’affare. Zanoli si trasferirà alla Sampdoria in prestito secco, mentre Bereszynski arriverà al Napoli in prestito con diritto di riscatto. Probabile che l’annuncio arrivi già con l’apertura ufficiale del calciomercato il 2 gennaio.