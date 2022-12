Home » Copertina Calcio Napoli » “Viviamo in un mondo complicato”, speciali auguri di Natale di De Laurentiis (FOTO)

È un Natale sereno in casa Napoli, con la squadra di Luciano Spalletti che può festeggiare una prima parte di stagione di altissimo livello. Primo posto in campionato con un buon vantaggio sulle dirette inseguitrici, da non dimenticare poi la qualificazione da prima del girone agli ottavi di finale di Champions League. Difficile chiedere di meglio alla squadra azzurra.

Ad esserne consapevole è anche il presidente del club azzurro, Aurelio De Laurentiis, che, come di consueto su Twitter, ha voluto fare i suoi personali auguri di Natale a tutti i tifosi del Napoli sparsi nel mondo.

FOTO: Getty – De Laurentiis Napoli

Auguri di Natale, lo speciale messaggio del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis

Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Buon Natale a tutti, auguri sinceri e affettuosi. Viviamo in un mondo complicato, pieno di incertezze. Ma dobbiamo guardare al futuro sempre con ottimismo. E quando siamo insieme alle nostre famiglie, cercare di vivere questi momenti con spensieratezza. Buone feste da Aurelio”.

ECCO IL TWEET: