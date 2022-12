Sacchi duro: “Vi spiego cosa manca al Napoli per lo Scudetto”

Tra poco meno di due settimane ripartirà finalmente il campionato di Serie A. Dopo una sosta lunghissima a causa dei Mondiali in Qatar, il Napoli potrà riprendere il suo cammino in campionato.

Gli azzurri, al momento, sono in prima posizione con 8 punti di vantaggio sul Milan. La sosta è, però, un’enigma. Nessuno, infatti, è certo degli effetti che avrà sulle diverse squadre e c’è il rischio che possa risultare controproducente.

Spalletti Napoli (Getty Images)

Sacchi sicuro: “Al Napoli manca esperienza”

Il Napoli ha provato a ripetere la preparazione svolta in estate e i ragazzi di Spalletti hanno disputato anche diverse amichevoli. Le ultime uscite, però, non sono state grandi prestazioni e il Napoli ha perso sia con il Villarreal, sia contro il Lille.

A tal proposito, Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan e della Nazionale, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport.

L’ex allenatore ha affermato come per il Napoli ci sia un rischio di rilassamento dopo una prima parte di stagione perfetta.

Di seguito quanto evidenziato:

“I risultati negativi nelle ultime amichevoli devono preoccupare. Sono segnali da non trascurare: i giocatori di Spalletti non hanno esperienza della vittoria, non vorrei che dopo una straordinaria prima parte di torneo si fossero rilassati e si sentissero già al traguardo. Il campionato si era fermato proprio nel bel mezzo del momento magico del Napoli che aveva fatto cose davvero stupende e, soprattutto, aveva incantato per il gioco collettivo”.

Sacchi ha poi proseguito: “Spalletti ha esperienza e capacità per governare la situazione, ma c’è subito un test molto impegnativo: a San Siro contro l’Inter. Si capirà subito se queste sconfitte in amichevole sono state episodiche o se, invece, c’è qualche problema. L’Inter giocherà in casa, è più esperta, ha bisogno di vincere. Guai se il Napoli affronterà con superficialità questa sfida”.