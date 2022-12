Lukaku verso Inter-Napoli? Le condizioni del belga per il big match!

Il campionato di Serie A riapre le porte il 4 gennaio 2023, dopo la lunga sosta del Mondiale in Qatar, e vedrà scendere in campo, tra le altre, Inter e Napoli a San Siro. Un test non indifferente per valutare le condizioni delle due squadre a seguito dell’insolita sosta di metà stagione.

Gli azzurri di Luciano Spalletti, dopo il ritiro in Turchia, hanno sostenuto due amichevoli al Maradona, uscendo sconfitti dalle mura casalinghe con il Villarreal prima e con il Lille poi.

FOTO: Getty Images, Napoli

Inter-Napoli: le condizioni di Lukaku

L’ultima amichevole dei nerazzurri, invece, è stata contro il Reggina e si è conclusa per 0-2 a favore dell’Inter con rete di Dzeko e Lukaku. Proprio il belga è la sorpresa di questa sfida. Secondo quanto rivelato dalla Gazzetta dello sport, infatti, il calciatore numero 9 non doveva giocare più di 45 minuti. Lukaku, invece, è riuscito per la prima volta dal 13 agosto a sostenere quasi la totalità della partita, restando in campo per 87 minuti.

Lukaku punta il Napoli: allenamenti no stop

Non ci sta, quindi, Romelu Lukaku a non recuperare in vista del Napoli. Il belga, dopo il lungo infortunio, la ricaduta al bicipite femorale sinistro e l’esperienza in Qatar, è a lavoro per recuperare al meglio la forma e per garantire la sua presenza nelle fila dell’Inter contro il Napoli. Per questo motivo, Lukaku non si concederà i tre giorni di pausa per le festività natalizie.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, il belga si è allenato ieri e si allenerà anche oggi e domani con due ore di allenamento al giorno nella sua residenza di Bruxelles.