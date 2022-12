Gesto speciale di Spalletti: regalo “portafortuna” ai calciatori del Napoli

Tre giorni di riposo per gli azzurri di Luciano Spalletti, che si godranno le feste natalizie in famiglia prima di tornare in campo a Castel Volturno per allenarsi in vista della ripresa del campionato. Il Napoli ha celebrato la fine degli impegni sportivi del 2022 con una cena di fine anno al Teatro Posillipo, in occasione della quale è avvenuto anche lo scambio dei regali e degli auguri.

Tutti presenti per i festeggiamenti con la sola assenza del Presidente azzurro Aurelio De Laurentiis, sostituito nell’occasione dal figlio Edoardo De Laurentiis. Un momento di socialità e festa tra i calciatori, che, prima di rimettersi a lavoro per preparare il match contro l’Inter a San Siro, si concedono i festeggiamenti natalizi.

FOTO: Getty Images, Napoli

Festa Napoli: il regalo a sorpresa di Spalletti

In occasione della festa al Teatro Posillipo anche Luciano Spalletti ha portato un regalo ai suoi calciatori. Secondo quanto raccontato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, l’allenatore del Napoli avrebbe regalato ai protagonisti azzurri un corno portafortuna in occasione dell’evento a Posillipo. Un dono molto napoletano, con un tocco scaramantico forse in vista proprio dell’imminente avvio di campionato.