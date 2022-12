Bernardeschi snobba il Napoli: “Non sono loro la squadra da battere”

Manca sempre meno alla ripartenza della Serie A. Gli azzurri scenderanno in campo il prossimo 4 di gennaio contro l’Inter a San Siro e proveranno a riprendere la marcia trionfale che è stata interrotta dai Mondiali.

Il Napoli è primo con 8 punti di vantaggio sul Milan, mentre tutte le altre sono costrette ad inseguire da ancora più lontano.

Bernardeschi Napoli (Getty Images)

Bernardeschi sicuro: “La Juve ha qualcosa in più”

Nonostante Napoli e Milan siano, in questo momento, le prime due della classe, c’è chi non le vede come favorite alla vittoria finale.

In particolare, Federico Bernardeschi, compagno di Insigne al Toronto, crede che la vera favorita sia la Juventus di Massimiliano Allegri.

DI seguito quanto affermato in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport:

“Il Napoli sta facendo cose pazzesche e ha un giocatore straordinario, Kvaratskhelia, ma io credo che per lo scudetto sia ancora tutto aperto, perché a gennaio comincerà un nuovo campionato”.

“Vedo due squadre in grado di riaprire la corsa per il tricolore, la Juventus e l’Inter. Dieci punti di vantaggio sono tanti ma io credo che i bianconeri abbiano qualcosa dentro che manca alle altre. Potenzialmente Allegri ha una rosa più forte del Napoli ed è un tecnico con la mentalità vincente. Nelle ultime partite prima della sosta per il Mondiale ho rivisto la vera Juve: dietro è blindata e davanti ha troppa qualità. Al completo sarà dura fermarla”.