Sirigu fa impazzire i tifosi: parole da applausi su Kvara, Lozano e Spalletti!

Salvatore Sirigu, portiere del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla premiazione USSI Sardegna e ha parlato molto bene dei suoi compagni di squadra e di Luciano Spalletti.

Vere e proprie parole da leader quelle rilasciate dall’estremo difensore ex PSG, allontanando in parte anche le voci di un possibile addio di qui a breve.

Sirigu: “Siamo coesi e motivati! Kvara? Un fenomeno”

Di seguito, le parole di Salvatore Sirigu sui suoi compagni in azzurro:

“Sarà più dura ripartire in campionato per i club, meno per chi li gioca. Anguissa, Zielinski, Olivera, Kim e Lozano sono tornati più motivati che mai. Il mister sta facendo un perfetto turn over, stiamo così bene che chiunque giochi diventa fondamentale. Il segreto del Napoli? Siamo coesi e motivati. Anche in allenamento: arriviamo al campo che siamo carichi a mille, chiunque indossi la casacca fa benissimo. Da Kvaratskhelia, un fenomeno con tutti i colpi che deve diventare un po’ più egoista sotto porta, a Osimhen, forza fisica e mentale pazzesca, e Lozano, con la palla capace di fare qualsiasi cosa”.

Luciano Spalletti Getty Image

“I paragoni, per tempi, organico e contesto, sono sempre ostici. Ma lui è tra i più forti con Ancelotti e Conte, che in Nazionale con la rosa a disposizione ha fatto cose importanti. Il mister ha caparbietà, idee e conoscenza di calcio uniche. Le insegna nei dettagli e le fa entrare rapidamente anche nella testa dei nuovi”.

Leonardo Matano