L’Inter ritrova Lukaku, Bastoni spavaldo: messaggio di sfida al Napoli

Con il Mondiale in Qatar alle spalle, manca sempre meno al ritorno della Serie A con il big match del 4 gennaio tra Napoli e Inter.

Gli azzurri di Spalletti dovranno consolidare il primo posto sulle inseguitrici e ritornare immediatamente a esprimere quel calcio meraviglioso che ha reso il Napoli padrone del campionato sin da subito.

Sul tragitto per la vittoria dello scudetto c’è un mese di gennaio molto impegnativo per gli azzurri, che prima dovranno affrontare l’Inter a San Siro e poi ospitare la Juventus allo stadio Diego Armando Maradona.

FOTO: Getty – Inter

Inter-Napoli, Bastoni lancia la sfida

Tra le contendenti al titolo c’è sicuramente l’Inter di Simone Inzaghi che, nonostante le 5 sconfitte subite fino a questo momento in campionato e gli 11 punti dal primo posto, crede che la rimonta sia possibile. A testimonianza di ciò le dichiarazioni di Alessandro Bastoni a “Inter Tv” dopo la vittoria dei nerazzurri sulla Reggina per 2-0 in amichevole.

Di seguito quanto evidenziato:

“Anche Romelu (Lukaku, ndr) ha bisogno di ritrovare la forma migliore e con il lavoro che stiamo facendo ci darà sicuramente una grande mano. Abbiamo tanta voglia di ricominciare, la sfida col Napoli sarà molto importante per noi, poi ci saranno Supercoppa e ottavi di Champions”.

La squadra di Spalletti è avvisata, il campionato è ancora lungo e non sono ammessi possibili cali di concentrazione da parte degli azzurri.

Michele D’Errico