Grava: “Ambrosino in Nazionale una gioia immensa”, poi il focus su tre giovani del Napoli

Gianluca Grava, ex calciatore del Napoli e attuale dirigente del club azzurro, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare della grande soddisfazione per la convocazione allo stage della Nazionale di Giuseppe Ambrosino, attaccante del Napoli e attualmente in prestito al Como. Di seguito, quanto evidenziato:

“Convocazione Ambrosino allo stage della Nazionale? È stata una gioia immensa da parte mia e di tutto il settore dove il ragazzo è cresciuto. È merito di tutto l’equipe che lavora nel settore che ha dato un grande contributo alla sua crescita. Ha coronato un sogno, sono davvero contento per lui”.

Grava: “Il territorio va valorizzato, c’è tanta qualità”

Lo scouting è fondamentale per chi fa questo lavoro, cerchiamo di stare sempre con gli occhi aperti e prendere più informazioni possibili. Oggigiorno abbiamo la fortuna di avere tante segnalazioni, ma il nostro obiettivo è valorizzare il territorio, c’è tanta qualità, anche se per me è più importante la testa.

Spalletti Getty Image

“Barba si sta comportando molto bene, è un difensore centrale abbastanza completo, è aggressivo ma ha anche tecnica. Lui con il giusto atteggiamento, oltre le qualità, si è fatto trovare pronto alla chiamata di Spalletti. Lui, così come altri ragazzi che sono andati in Turchia, hanno colto l’occasione a volo”.

“Hysaj e Marchisano sono due ragazzi 2004 che nel corso degli anni hanno fatto bene e stanno continuando a far bene, hanno potenzialità. Il sacrificio è importante, cerchiamo di inculcare questa mentalità sin dai più piccoli”.

Leonardo Matano