Demme resta al Napoli? C’è l’indizio da Salerno sul futuro

Il futuro di Diego Demme è in bilico: varie squadre in Serie A e all’estero si sono interessate a lui ma finora nessuna ha realmente affondato il colpo.

L’ex Lipsia è alla ricerca di maggior minutaggio e un posto fisso da titolare che ormai a Napoli ha perso. Finora in stagione le sue apparizioni in campo sono state col contagocce: appena 3 presenze per un totale di 19 minuti.

La Salernitana finora sembra la squadra più interessata a lui ma nelle ultime ore avrebbe avviato i contatti per un centrocampista di un altro club della Serie A.

Salernitana, salta Demme? Contatti per un altro centrocampista

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la Salernitana potrebbe aver abbandonato la pista Demme. Il motivo è legato al centrocampista della Fiorentina che piace particolarmente al tecnico Davide Nicola. Il calciatore polacco, Szymon Zurkowski, potrebbe infatti finire alla Salernitana, con i primi contatti che sarebbero emersi tra il club di Salerno e quello viola. La richiesta è a titolo definitivo e non solo in prestito, come vorrebbe la società toscana.

Clemente Grimaldi