Caso plusvalenze, Tuttosport recrimina: “Chissà dov’è finita l’inchiesta per l’affare Osimhen”

La notizia del ricorso della Procura Federale sul caso plusvalenze ha scosso nuovamente l’ambiente Juventus e non solo.

Ieri, la FIGC ha comunicato che il Procuratore Federale ha proposto il ricorso per la revocazione parziale della decisione della Corte Federale di Appello del 27 maggio 2022, riguardante Juventus, Sampdoria, Pro Vercelli, Genoa, Parma, Pisa, Empoli, Novara e Pescara.

Il Napoli, inizialmente coinvolto nel caso plusvalenze per l’affare Osimhen con il Lille, è stato escluso dalle indagini della Procura di Torino in quanto non coinvolto con la Juventus.

Aurelio De Laurentiis (Photo credit should read GABRIEL BOUYS/AFP via Getty Images)

Caso plusvalenze Napoli, Tuttosport protesta

C’è chi però non ha digerito la riapertura delle indagini e pensa che coinvolgere solo la Juventus e non il Napoli sia un’ingiustizia.

Infatti, l’edizione odierna di “Tuttosport” recrimina così: “Napoli e Chievo restano fuori, perché non coinvolte in affari con la Juventus. Il Napoli, per esempio, era stato messo sotto inchiesta per l’operazione Osimhen con il Lille e, quindi, non indagato nell’operazione dei pm torinesi (in teoria ci sarebbe su quell’operazione un faldone aperto dalla Procura di Napoli, ma chissà dov’è finito)”.

Una protesta abbastanza inutile, visto che il Napoli non è coinvolto in nessun modo nel caso Juventus.