Caso plusvalenze, cosa rischia il Napoli? Il legale del club fa chiarezza

CASO PLUSVALENZE – A Radio CRC nel corso della trasmissione di Raffaele Auriemma è intervenuto Mattia Grassani, avvocato della SSC Napoli, per parlare del caso plusvalenze che in queste settimane sta coinvolgendo la Juventus e ha spiegato la posizione del Napoli in questa vicenda.

“La mia sensazione sull’inchiesta riguardante la Juventus? Siamo stati colti di sorpresa, nessuno se lo aspettava. Questo la dice lunga sulla natura straordinaria di questo evento“.

“La Procura Federale ha deciso di riprendere laddove ci si era lasciati. Si punta sugli elementi che prima non c’erano, come intercettazioni o appunti. A parte qualche intercettazione o qualche punto piccolo non mi sembra ci siano grandi cose. Ci sarà una data fissata entro poche settimane e le squadre si difenderanno”.

Grassani sull’arrivo di Osimhen al Napoli: “Il Napoli ha operato correttamente sul mercato”

“Il Napoli è fuori da questa vicenda perché è stato prosciolto come tutti gli altri club, però è l’unica società che non è stata tirata nuovamente in ballo. L’operazione in questione era quella dell’arrivo di Osimhen al Napoli: il club ha correttamente operato sul mercato, pagando un giocatore che si è fatto subito apprezzare incrementando il proprio valore iniziale. La partita è chiusa”.

