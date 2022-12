Il Napoli tenta il doppio colpo per l’estate: Giuntoli vuole anticipare la concorrenza

Il calciomercato invernale del Napoli si è aperto in netto anticipo: gli azzurri hanno già chiuso lo scambio Bereszynski-Zanoli con la Sampdoria, si attendono solo le firme.

Nell’affare rientrerà anche Nikita Contini, pronto a tornare a Napoli dopo soli quattro mesi di prestito in blucerchiato.

Il mercato di gennaio si chiuderà probabilmente qui, ma Giuntoli è sempre al lavoro per cercare nuovi talenti per il futuro.

Calciomercato Napoli, restano vive le idee Samardzic e Cheddira

Due dei nomi sempre presenti sul taccuino del direttore sportivo azzurro sono quelli di Lazar Samardzic dell’Udinese e Walid Cheddira del Bari. L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” ha fatto il punto della situazione.

Lazar Samardzic (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

La volontà del Napoli è quella di muoversi in anticipo per superare la concorrenza. Con l’Udinese sono stati già aperti dei dialoghi, i rapporti tra le due società sono ottimi, ma i bianconeri non faranno sconti: la valutazione per il classe 2002 si aggira sui 20 milioni di euro.

Per Cheddira il Napoli potrebbe pensare a un’operazione in stile Petagna: gli azzurri potrebbero acquistare il marocchino a gennaio e lasciarlo in prestito al Bari per altri sei mesi.