Dalla Primavera alla Nazionale, il futuro di Ambrosino sarà ancora il Como?

Giuseppe Ambrosino, attaccante del Napoli e attualmente in prestito al Como sta vivendo una stagione molto particolare. Tra la convocazione in Nazionale e il gol con la maglia del Como le emozioni non stanno mancando.

Dopo aver realizzato 20 gol nello scorso campionato Primavera, non sono mancate le richieste da parte di diversi club italiani. Quest’estate il Napoli aveva deciso di tenerlo per fargli svolgere tutto il pre-campionato a disposizione di Luciano Spalletti per poi cederlo negli ultimi giorni di mercato.

Fino a questo momento Ambrosino non ha trovato molto spazio al Como nonostante la società lombarda creda molto nel suo potenziale. 3 presenze e 38 minuti giocati per l’attaccante che ha però dimostrato il suo talento a Moreno Longo, attuale allenatore del Como.

La prossima partita del Como sarà lunedì 26 dicembre contro il Cittadella, poi la Serie B sarà in sosta fino al 14 gennaio e la volontà di Giuseppe Ambrosino è quella di rimanere. Se non dovesse essere così, il giovane calciatore partenopeo tornerà al Napoli, che cercherà di trovargli una sistemazione ancor più adatta a lui.

