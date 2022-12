L’ex nerazzurro non ha dubbi: “Cosa succede se il Napoli batte Inter e Juve?”

La ripresa del campionato si avvicina sempre di più e la curiosità riguardo gli effetti possibili della sosta per il Mondiale appena concluso è tanta.

Le varie squadre hanno avuto la possibilità di effettuare nuovamente la preparazione atletica seppur con vari assenti.

Alcune, tra cui il Napoli, hanno optato per un ritiro all’estero, altre invece, come la Juventus, hanno scelto di svolgere la preparazione nel proprio centro sportivo. L’obiettivo è però comune: farsi trovare pronti alla ripresa. A parlare della ripresa del campionato è l’ex nerazzurro, Walter Zenga, in merito a quella che sarà la sfida tra Inter e Napoli del 4 gennaio.

Scudetto Napoli: il commento di Zenga

L’allenatore, ed ex portiere dell’Inter, Walter Zenga ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport. Ecco le sue parole: “Luciano a inizio novembre disse che la sosta era una mano santa perché la squadra era mentalmente stanca. E chi stava andando male benedisse lo stop poiché interrompeva la serie nera. Sono curioso di verificare chi tra i due avesse ragione. Il Napoli comunque merita questo scudetto per quello che ha mostrato nei primi tre mesi. Si riparte da Inter-Napoli, ma Lukaku non gioca da agosto, al Mondiale solo scampoli, e Lautaro è ancora sul pullman. Come Dybala, Paredes, Di Maria. Sento ripetere che il Napoli può essere ripreso perché è atteso a due sfide-chiave. Vero, ma se le vince? Cosa succede se batte Inter e Juve?”.

Clemente Grimaldi