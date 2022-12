Rinnovo Kvaratskhelia, incontro con Giuntoli: svelate le cifre

Kvicha Kvaratskhelia è stato sicuramente uno dei migliori in assoluto in questa prima parte di campionato, il Napoli dunque è pronto a blindare il suo talento georgiano arrivato nell’ultima finestra di calciomercato estiva. Kvara era chiamato a raccogliere la pesante eredità lasciata da Lorenzo Insigne, compito riuscito alla grande fino a questo momento. Il 77 azzurro ha finora realizzato 8 gol e fornito 5 assist in 17 presenze tra campionato e Champions League, dimostrando di meritare un piccolo ritocco all’attuale contratto

(Photo by Tiziana FABI / AFP) (Photo by TIZIANA FABI/AFP via Getty Images)

Futuro Kvaratskhelia: le cifre del contratto

Il Napoli vuole trattenere a tutti i costi Kvaratskhelia e per farlo c’è bisogno di rinnovare il contratto del georgiano. Cristiano Giuntoli e Mamuka Jugheli, agente di Kvaratskhelia, hanno un ottimo rapporto e si sono riproposti di parlare del contratto nel mese di gennaio o forse più in là. L’idea principale della società azzurra sembra essere quella di allungare il contratto fino al 2028.

Di seguito quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport in merito al rinnovo di Kvara:

“Per il prossimo anno ci sarà un nuovo contratto per il talento georgiano. Il club azzurro, per blindare l’attaccante, è pronto ad aumentargli l’ingaggio dandogli di fatto il doppio rispetto agli attuali 1,2 milioni e con una nuova scadenza fissata per il 2028. Presto ci sarà un vertice col suo entourage per concludere l’accordo, firmare il contratto blindando così Kvara“.

Clemente Grimaldi