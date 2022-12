In questo periodo, con i campionati fermi per la sosta per il Mondiale, abbiamo assistito a moltissime amichevoli dei top club italiani, tra cui le due internazionali del Napoli contro Lille e Villareal.

I segnali che arrivano da queste partite non sono incoraggianti, con due sconfitte abbastanza nette e un evidente calo fisico da parte della squadra, anche se le gambe pesanti della preparazione fatta in Turchia possono aver inciso sull’andamento della squadra in queste due partite, entrambe giocate al Maradona.

A gennaio gli azzurri dovranno far fronte subito ad un mini tour de force con Inter e Juventus che proveranno a scalfire il dominio della squadra di Luciano Spalletti.

Stadio Diego Armando Maradona (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)

Napoli-Juventus, biglietti in vendita: tutte le info

A proposito del match contro la Juventus, a partire dalle ore 15 di quest’oggi saranno messi in vendita i biglietti per la sfida contro i bianconeri in programma il 13 gennaio 2023 alle ore 20:45.

C’è da precisare, però, che in una prima fase di vendita rimarranno chiusi i settori superiori delle curve e dei distinti e saranno posti in vendita solamente i biglietti per i settori inferiori, la Tribuna Nisida e la Tribuna Posillipo.

Questi i prezzi dei vari settori:

Curve € 50,00

Distinti € 85,00

Tribuna Nisida € 100,00

Tribuna Posillipo € 150,00

Tribuna Family € 50,00 / € 20,00 (under 12)

Non sono previsti biglietti a tariffa ridotta, eccetto per il settore Tribuna Family.