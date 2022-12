Video natalizio del Milan… in napoletano: la tombola è tutta da ridere!

Le festività natalizie sono praticamente cominciate e manca sempre meno ai classici giochi di Natale come la tombola. Tradizione tutta napoletana che però si è diffusa un po’ in tutta Italia, come testimoniato anche dal Milan.

Sì perchè la società rossonera ha pubblicato sul proprio canale TikTok un video ironico che ha come tema proprio la tombola e la smorfia napoletana.

Il video inizia con Brahim Diaz come “tombolaro”, poi come in ogni tombolata arriva chi al primo numero chiamato esordisce con “ambo”, in questo caso Divock Origi, seguito da un disperato Dest.

Napoli’s South Korean defender Min-jae Kim (L) and AC Milan’s Spanish midfielder Brahim Diaz go for the ball during the Italian Serie A football match between AC Milan and Napoli on September 18, 2022 at the San Siro stadium in Milan. (Photo by MIGUEL MEDINA / AFP) (Photo by MIGUEL MEDINA/AFP via Getty Images)

Dal secondo numero in poi però arriva una scena che sicuramente fa sorridere tutti i napoletani, con Fikayo Tomori che, in un napoletano non perfetto ovviamente, mostra la sua conoscenza della smorfia napoletana rispondendo ai numeri chiamati con il rispettivo significato, ad esempio per il numero 50 “o pan” (il pane), 32 “o capiton” con i compagni che ridono e cercano di dare un significato in italiano e Origi che risponde in milanese con un esilarante “Capito? Ne”.

La tombola rossonera termina con l’estrazione del numero 71 con Tomori che si rifiuta di dire il significato del numero, e potete benissimo immaginare il motivo chiaramente

QUI DI SEGUITO IL VIDEO

https://vm.tiktok.com/ZMFnTHV85/