Accostato al Napoli, il Barcellona annuncia il futuro di Kessié

Il presidente del Barcellona, Joan Laporta, non ha dubbi sul futuro di Kessié. L’ex centrocampista del Milan nelle ultime settimane è finito al centro delle voci di mercato a causa dello scarso minutaggio a Barcellona.

Kessié, arrivato a parametro zero nella scorsa estate, è stato accostato a Napoli, Milan, Inter e Tottenham nelle ultime settimane. Dopo le parole del numero 1 dei blaugrana si possono ritenere spente le voci di mercato che lo vedevano lontano da Barcellona.

Laporta, in un’intervista rilasciata a Barca Tv, ha blindato l’ivoriano. Ecco quanto evidenziato:

Ultime notizie Napoli, il Barcellona toglie dal mercato Kessié

“Non voglio cedere nessuno, siamo contenti di tutti i nostri giocatori. Sono convinto che Kessié e Christensen saranno importanti nella seconda parte della stagione”.

Kessiè Getty Image

L’ipotesi Napoli è oramai tramontata. Il Barcellona non vuole privarsi di Frank Kessié nonostante le sole 7 presenze in campionato. Il calciatore è ritenuto importante per la seconda parte di stagione e il presidente Joan Laporta non intende privarsi di nessun giocatore.

Leonardo Matano