Museo di Maradona a Napoli? De Luca titubante: “Bellissima idea, ma ho un dubbio”

Domenica 18 dicembre è stata una giornata indimenticabile per i milioni di argentini che hanno visto conquistare dalla propria nazionale il Mondiale di Doha. Dopo ben 36 anni l’Argentina è tornata sul tetto del mondo grazie soprattutto alle gesta di uno straordinario Lionel Messi che ha emulato quelle del Pibe de Oro in Messico nel 1986.

Nell’intera giornata di domenica le strade di Napoli sono state invase da migliaia di tifosi della Seleccion, argentini e non, sancendo ancora una volta il forte legame che c’è tra i napoletani e gli argentini nato grazie a Maradona. Nella giornata di ieri è trapelata la notizia dunque la possibilità di creare un museo dedicato proprio a Diego Armando Maradona.

Vincenzo De Luca

De Luca: “La regione non ha risorse illimitate”

L’edizione odierna Il Mattino riporta le dichiarazioni del presidente della regione Vincenzo De Luca raccolte ieri al Museo archeologico. Di seguito quanto riportato:

“È un’idea bellissima realizzare il museo Maradona all’interno dello stadio dedicato al pibe de oro, mi viene solo un dubbio: chi paga? La regione è pronta a collaborare. Anche se tutti battono cassa e pensano che Santa Lucia abbia risorse illimitate. Con De Laurentiis abbiamo un ottimo rapporto, negli ultimi anni abbiamo investito 28 milioni di euro per rifare lo stadio quando ancora si denominava San Paolo sia per le Univerisadi che per la realizzazione del miglio azzurro. Comunque il museo Maradona, soprattutto dopo la vittoria dell’Argentina credo sia una bella idea. una bella testimonianza di valori sportivi, considero questa idea di De Laurentiis molto positivamente, aspetto di capire il resto.“

Clemente Grimaldi