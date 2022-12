Caso plusvalenze, la Juventus rischia la penalizzazione! Parla l’avvocato

L’avvocato Eduardo Chiacchio è intervenuto in diretta a Sportitalia per parlare del caso plusvalenze che sta investendo nuovamente la Juventus. Ecco quanto evidenziato:

“Sono arrivati elementi nuovi e quindi la Procura Federale ha proposto un ricorso e si propone di ottenere prima la visione degli atti e degli elementi nuovi. Non sappiamo al momento quali siano gli elementi nuovi, di certo si riapre un capitolo che sembrava definitivamente chiuso. Ricordiamo che il caso Plusvalenze si era concluso con l’assoluzione in due gradi delle società coinvolte.

La Juve rischia delle condanne se saranno gravi o meno lo scopriremo in base agli atti. Le quantificazioni delle sanzioni sono decise dal procuratore federale Chiné“.

“Intercettazioni sono delle prove, nella giustizia sportiva basta un grado di probabilità sopra la media. L’Intercettazione è un elemento probatorio. L’organo giudicante deve valutare prima se gli elementi forniti dalla Procura sono nuovi e quindi ammetterli, dopo questa fase ci saranno i giudizi deliberati dall’organo giudicante.

Chiacchio avverte la Juve: “La penalizzazione in classifica può arrivare in un caso”

Cosa rischia la Juve? Se il Procuratore Federale ha presentato ricorso vuol dire che ha elementi per giungere alle condanne. In questo caso se ci sono elementi nuovi almeno si arriverà ad una richiesta di penalizzazione in classifica”.

