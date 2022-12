Home » News Calcio Napoli » Calhanoglu suona la carica: messaggio diretto al Napoli in vista della sfida con l’Inter

Manca sempre meno al ritorno della Serie A, il 4 gennaio si torna in campo ed il Napoli è atteso a Milano nella sfida contro l’Inter di Simone Inzaghi. Un big match a cui i partenopei devono farsi trovare assolutamente pronti per consolidare i vantaggio sulle inseguitrici. Il vantaggio dalle inseguitrici è ampio ma il Napoli è chiamato sin da subito a riattaccare la spina e ad affrontare una sfida decisiva per le sorti del campionato. Nel frattempo Hakan Calhanoglu, è pronto alla sfida con il Napoli e proprio di questa gara ha parlato ai microfoni del Corriere della Sera:

Inter-Napoli: Calhanoglu non ha dubbi

Di seguito le parole rilasciate da Calhanoglu che ha lanciato un chiaro messaggio alla squadra di Spalletti in vista della sfida di San Siro:

“Crediamo nella rimonta. Se riprendiamo con la stessa qualità delle ultime partite prima della sosta, possiamo farcela. Col Napoli sarà una sfida decisiva, che ci farà capire tanto del resto del campionato. Vincere sarebbe importantissimo. Giochiamo in casa, siamo favoriti. La stiamo preparando nel modo giusto, vedo bene la squadra. Vogliamo mostrare quello che abbiamo dentro“.

