Calciomercato Napoli, Giuntoli vuole una rivelazione del Mondiale!

Nonostante le polemiche e le perplessità iniziali, quello del Qatar è stato, forse, uno dei Mondiali più belli ed intriganti di sempre.

Moltissime sorprese sono uscite fuori da questa competizione, dal Giappone che arrivano primi nel girone mettendosi dietro due corazzate come Spagna e Germania, alla Corea del Sud, capace di battere il Portogallo di Cristiano Ronaldo e qualificarsi al posto dell‘Uruguay di Cavani e Suarez.

La sorpresa più grande, però, è stata sicuramente il Marocco. Dopo un girone dominato e chiuso al primo posto, davanti a Croazia e Belgio, due partite storiche hanno permesso agli africani di battere prima la Spagna, ai calci di rigore, e poi il Portogallo. La squadra del ct Regrangui si è dovuta arrendere solamente allo strapotere tecnico della Francia e di Kylian Mbappè in semifinale.

Ounahi (Photo by Dan Mullan/Getty Images)

Calciomercato Napoli, pressing per Ounahi

Uno dei grandi protagonisti di questa nazionale è stato sicuramente il centrocampista Ounahi, giovane mediano dell’Angers sconosciuto ai più ma che in questo Mondiale ha dimostrato di saper stare in grandi palcoscenici.

Su di lui sembra essersi fatto avanti proprio il ds del Napoli Cristiano Giuntoli, secondo quanto riportato da FootMercato, con Inter e Marsiglia sullo sfondo ad osservare la situazione. Il giocatore sembra aver dato la sua preferenza per il campionato italiano, torneo che gli piace particolarmente.

Il club partenopeo sarebbe aperto all’idea di ingaggiarlo lasciandolo in prestito al club francese fino al termine della stagione, posizionandosi al momento in pole per la corsa pe l’acquisto del marocchino.