Calciomercato Napoli, la radio ufficiale: “Può arrivare in estate dal Bari”

Nonostante le polemiche iniziali, il Mondiale in Qatar è stato, forse, uno dei Mondiali più belli ed emozionanti di sempre.

Un’edizione piena di colpi di scena e di sorprese, compagini che sulla carta sembravano modeste poi in campo si sono dimostrate delle vere e proprie corazzate piene zeppe di talenti che hanno sorpreso partita dopo partita tutto il mondo.

Una delle sorprese assolute che rimarrà nella storia è stata sicuramente la favola Marocco, la prima squadra africana della storia ad arrivare ad una semifinale di un Mondiale.

Tale competizione ha permesso a tanti calciatori fino a quel momento sconosciuti, di mettersi in mostra e di dimostrare di poter giocare ad alti livelli; e con il calciomercato alle porte vedremo moltissimi calciatori spostarsi in club europei.

Le ultime sull’affare Cheddira-Napoli

Una delle sorprese di questo Mondiale, ma anche in Serie B, è stato l’attaccante del Bari, Walid Cheddira; ottime prestazioni in Qatar che hanno aumentato l’interesse da parte della società azzurra per il centravanti.

Già dapprima dell’inizio della competizione il Napoli aveva manifestato interesse per il calciatore, che fino a questo momento ha messo a referto ben 14 gol e 5 assist in 17 presenze tra campionato cadetto e coppa Italia.

Numeri che non possono essere lasciati inosservati e, come riportato anche da Radio Kiss Kiss Napoli, il calciatore potrebbe vestire la maglia azzurra a giugno.

MICHELE D’ERRICO