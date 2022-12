L’ex Campione del Mondo incorona Meret: “L’ha fatto sul campo!”

Mancano ormai due settimane esatte al ritorno della Serie A e, di conseguenza, al ritorno del Napoli di Spalletti in competizione ufficiale. Gli azzurri, attesi a San Siro per il big match contro l’Inter, avranno il compito di confermare quanto di buono visto nella prima parte stagionale.

Mantenere la salda vetta della classifica sarà dunque l’obiettivo principale dei partenopei, apparsi dominanti e sin da subito in testa nonostante i presagi di inizio stagione. Mister Spalletti ha saputo portare in alto il proprio Napoli contro le diciture degli scettici anche se, un ex campione del mondo, ha da poco ribadito la sua fiducia per gli azzurri sin dagli albori del campionato.

“Sempre fiducioso sul Napoli”, le parole di Amelia

Campione del Mondo nel 2006 (pur non scendendo mai in campo), l’ex portiere del Milan Marco Amelia è stato intervistato ai microfoni di TMW. Tra i tanti temi trattati, ovviamente la situazione attuale della Serie A con annessi elogi alla partenza del Napoli.

Marco Amelia (Getty Images)

Di seguito quanto dichiarato:

Sul Napoli di Spalletti: “Misi il Napoli in pole position fin da agosto, contro le opinioni di chi mi dava del matto. Avevano perso le proprie colonne ma conosco bene le abilità di Spalletti ed ero fiducioso. Gli azzurri hanno giocato bene sia in campionato che in Europa e sono indubbiamente la squadra più forte. Il gruppo è unito e sta acquisendo sempre più euforia e maturità“.

Amelia elogia Meret, le parole sul numero uno azzurro

Come spesso accade, Amelia non risparmia mai commenti ed elogi verso i suoi “colleghi” di ruolo italiani. Questa volta è toccato a Meret, per la quale l’ex campione mondiale ha dispensato parole al miele.

Alex Meret (Getty Images)

Amelia su Meret: “Le sue prestazioni non mi sorprendono. Conosco le sue qualità e sapevo che, con la giusta fiducia, avrebbe potuto fare bene. Sono contento che si sia guadagnato gli apprezzamenti dell’ambiente sul campo“.

Mario Reccia