Lille, Fonseca: “Il Napoli può vincere lo scudetto”, poi i complimenti a De Laurentiis

La sfida contro il Lille di questa sera sarà l’ultima amichevole dell’anno per prepararsi al meglio per la ripresa del campionato fissata per il 4 gennaio.

Il big match di San Siro contro l’Inter potrebbe essere l’ultima spiaggia per i nerazzurri: in caso di sconfitta, il Napoli allungherebbe a +14.

Spalletti ha avuto parecchio tempo per preparare questa gara e il rientro dei nazionali (Kim tornerà oggi a Castel Volturno) dà l’opportunità al tecnico toscano di poter lavorare con tutta la rosa.

Napoli Lille, parla Fonseca

Ma prima di pensare all’Inter, il Napoli vorrà fare bella figura nell’amichevole di stasera contro il Lille: gli azzurri vogliono chiudere il 2022 con una vittoria davanti al proprio pubblico.

Intanto, il tecnico dei francesi, Paulo Fonseca, ha rilasciato un’intervista ai microfoni del “Corriere dello Sport”.

Paulo Fonseca (Photo by FRANCOIS LO PRESTI/AFP via Getty Images)

L’intervista è stata incentrata soprattutto sulla sua esperienza alla Roma, sul Portogallo e sul suo Lille, ma Fonseca ha voluto fare anche i complimenti al Napoli, avversario di questa sera.

“Il Napoli sta andando fortissimo. Sia in Serie A che in Champions. È la dimostrazione di una strategia intelligente. Si può vendere giocatori importanti e migliorare. Non sempre i club lo capiscono”.

Il Napoli vincerà lo scudetto?

“Per quanto si è visto finora, mi pare una seria candidata”.

C’è qualcosa del suo Lille, nella loro programmazione: demolire e ripartire.

“Sì. Ho accettato questa proposta perché mi hanno affidato un progetto di valorizzazione nel quale posso proporre la mia idea di calcio. È un anno zero, vediamo dove possiamo arrivare”.