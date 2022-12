Napoli-Lille, entra Ounas: reazione a sorpresa del ‘Maradona’

Il Napoli di Luciano Spalletti sta affrontando la seconda delle due amichevoli in programma allo Stadio Diego Armando Maradona contro il Lille dell’allenatore ex Roma Paulo Fonseca, dopo la sconfitta rimediata contro il Villarreal degli ex Reina e Albiol.

Tra le fila dei francesi c’è una vecchia conoscenza degli azzurri: Adam Ounas. L’esterno algerino ha collezionato 42 presenze con la maglia azzurra, siglando 3 gol in totale spalmati tra il 2017 e il 2022, ma, vista la reazione dello Stadio al momento della sua entrata in campo, pare non aver lasciato un bellissimo ricordo ai tifosi napoletani.

Ounas, la reazione del Maradona al momento della sua entrata in campo

Al minuto ’61 ha fatto il suo ingresso in campo Adam Ounas, l’ex Napoli non è stato accolto benissimo dai suoi ex tifosi: alcuni gruppi di sostenitori azzurri hanno fischiato l’esterno algerino, ma Ounas ha risposto ai fischi con un’ottima prestazione, condita da un gol al minuto ’75, un’imbucata in occasione del gol dello 0-4 e svariate discese sulla fascia sinistra. Anche in occasione del gol l’algerino ha ricevuto fischi dal Maradona.

Giuseppe Esposito