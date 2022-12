Napoli, sconfitta pesantissima: la richiesta della Curva a fine partita

Il Napoli ha subito una pesante sconfitta per 1-4 nell’amichevole di preparazione alla ripresa del campionato contro il Lille dell’ex Roma Paulo Fonseca.

Si è riscontrata una grande differenza fisica all’interno del match, il Lille è sembrato più preparato atleticamente degli azzurri, che sono risultati appesantiti dalla pesante preparazione in Turchia.

In vista di Inter-Napoli la curva carica la squadra: “A Milano 11 leoni!”

Gli azzurri si stanno preparando in vista del match del 4 gennaio contro l’Inter, a San Siro, la squadra di mister Luciano Spalletti, in attesa del pieno recupero dei reduci dal Mondiale Anguissa, Zielinski, Oliveira, Lozano e Kim Minjae e in attesa del recupero di Amir Rrahmani dall’infortunio, sta affrontando amichevoli di livello contro squadre molto preparate come Lille e Villarreal per non farsi trovare impreparati al big match che riaprirà la Serie A.

Per caricare la squadra, la calorosa tifoseria azzurra ha intonato il coro “A Milano 11 leoni”, un’iniezione di fiducia verso gli uomini di Spalletti, in vista di un match che può rappresentare uno snodo importante per il prosieguo della stagione.

Giuseppe Esposito